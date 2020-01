DUPLA É PRESA APÓS ASSALTAR HOMEM E SE ESCONDER EM IGREJA EM VOTUPORANGA

CRIME ACONTECEU NA RUA PADRE IZIDORO CORDEIROS PARANHOS; DUPLA FOI PRESA E UM TERCEIRO INDIVÍDUO FUGIU.

Na tarde do último sábado (4), policiais militares prenderam em flagrante dois homens de 30 anos, suspeitos de abordarem e roubarem um cidadão na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, no bairro Vila América, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, os militares realizavam patrulhamento, quando foram informados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), sobre o crime em andamento e, se deslocaram para o local; onde após conversarem com a vítima, tomaram ciência de que ele caminhava pela referida rua, quando teria sido abordado por três indivíduos que lhe roubaram uma bolsa e fugiram no sentido de uma igreja.

No entanto, os militares intensificaram patrulhamento pela área e acabaram por localizar os suspeitos saindo de uma igreja; no entanto, quando os indivíduos perceberam a presença da viatura tentaram fugir pulando o muro dos fundos, sendo um deles detido após cerco policial.

Após breve entrevista, o homem negou o crime, contudo em revista pessoal, os militares encontraram certa quantia em dinheiro. Em seguida, em conversa com populares, a equipe foi informada que o outro criminoso teria fugido em direção a rodoviária.

Ainda segundo informações, no local, os policiais localizaram o outro suspeito, inclusive, com uma passagem rodoviária em mãos. Ao ser questionado, também negou a participação no roubo; porém, também foi apreendido dinheiro com ele.

Diante dos fatos, os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça. Os policiais ainda não conseguiram deter o terceiro criminoso envolvido no assalto.

