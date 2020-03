Dupla é presa após furtar baterias em Fernandópolis

Dois homens foram presos pela Polícia Militar de Fernandópolis depois de furtarem duas baterias de caminhão no cruzamento da rua Niterói com Curitiba, no bairro Vila Nova. O fato foi registrado nesta sexta-feira, dia 13.

Os policiais da equipe Delta fizeram um cerco e conseguiram prender um dos envolvidos em um terreno baldio, Já o outro foi preso em uma residência.

Os dois estavam em um veículo GM/Corsa e no interior estavam duas baterias de caminhão sem procedência conduzida ao Distrito Policial onde permaneceram presos.