Dupla é presa com quase 700 porções de crack em Urupês

Duas mulheres foram presas com aproximadamente 700 porções de crack, nesta terça-feira, 23, em Urupês. De acordo com o boletim de ocorrência, as suspeitas, uma de 24 e outra de 32 anos, foram abordadas por uma viatura da Polícia Militar em uma rua no Jardim Mundo Novo.

Com a dupla, os policiais encontraram uma porção de cocaína e R$ 105 em dinheiro. Questionadas, elas confessaram que havia mais droga em um imóvel na rua José do Patrocínio, onde foram encontradas 633 porções porções de crack embaladas em papel alumínio.

Em revista pelo local, foram localizadas também outras 56 porções debaixo de um travesseiro. Uma das mulheres, que é transexual, assumiu ser proprietária da droga, enquanto a outra mulher afirmou guardá-las para a amiga.

Ainda segundo o registro policial, as duas acusadas não são moradoras da cidade, tendo se mudado para o local há cerca de um mês para comercializar os entorpecentes. Uma das mulheres foi encaminhada para a Cadeia Pública de Novo Horizonte e a outra levada para a Cadeia de Nhandeara.

A Polícia Civil vai investigar o caso.