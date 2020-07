Dupla É Presa Em Hotel Com 200 Quilos De Maconha

SBT Interior

Dois homens foram presos com droga neste sábado (11), em um hotel na avenida Paulista, em Paulicéia (SP).

Para a reportagem do sbtinterior.com a polícia contou que os dois homens estavam em carros separados, um com um Chevrolet/Celta com placa de Porto Velho (RO), e o outro, com um Chevrolet/Vectra com placas de Marília (SP).

Segundo os policiais, um deles tinha a função de batedor, que vai na frente para avisar se tem policia pelo trajeto.

Ao passar pela fiscalização, o motorista que estava vindo do Mato Grosso do Sul com um celta, não obedeceu a ordem de parada e fugiu.

Os policiais então mandaram um alerta para os outros agentes informando a fuga deste motorista.

Durante buscas pelas cidades, os policiais encontraram os dois veículos estacionados em um hotel da cidade.

Em um dos carros, eles acharam 493 tabletes de maconha, que pesaram 200 quilos.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia, onde aguardam audiência de custódia.