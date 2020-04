Dupla é presa pela PM de Fernandópolis com notas falsificadas

Dois homens foram presos pela Polícia Militar durante uma abordagem em um veículo Ford/Fiesta, de cor branca, no centro de Fernandópolis. O fato aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 10.

Com um dos indivíduos, V.A.O, foram encontrados notas de R$ 50,00 e R$ 100,00 falsificadas que estavam sendo trocadas no comércio de Fernandópolis, Votuporanga e outras pequenas cidades da região.

Já na residência do sócio no crime, G.B.S, foram encontrados os restantes das notas falsificadas, totalizando R$ 2 mil reais e mais um veículo VW/Golf, cor vermelha, que também era utilizado no crime.

A dupla foi conduzida pela equipe da Viatura I-16144 – atividade DEJEM – até a Delegacia da Polícia Federal em Jales onde permaneceram presos em flagrante, sendo encaminhados para a cadeia pública onde permaneceram presos à disposição da justiça.

Rn