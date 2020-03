ECONOMISTA QUE ERA CONTRA A QUARENTENA MORRE DE CORONAVÍRUS

Toda a imprensa paquistanesa noticiou nesta semana a morte de Rehman Shukr, de 26 anos. O jovem era filho de Abeera Choudhry, um militar de alta patente do Paquistão, e morreu em Washington DC (EUA) na última terça-feira (24) vítima de coronavírus.

Rehman Shukr era economista e especialista financeiro do Fundo Monetário Internacional (FMI). No último sábado, 21 de março, ele fez sua última publicação no Facebook.

O jovem compartilhou um texto do ‘The New York Times’ e questionou os efeitos do isolamento forçado como medida efetiva de combate ao coronavírus.

“Nossa luta contra o coronavírus é pior que a própria doença? Difícil decidir se o aspecto humano da doença é mais importante do que as implicações na economia e em outras áreas importantes. É muito fácil deixar a emoção guiar a política, e já vimos o porquê é uma ideia ruim”, escreveu.

Rehman destacou que o artigo era “muito importante”, pois muitas lojas, bares e restaurantes fecharam por conta da pandemia do coronavírus.

Alguns amigos demonstraram pesar pela morte de Rehman. “Que notícia triste, estou de coração partido”, escreveu um deles. “Descanse em paz, meu amigo”, publicou outro.