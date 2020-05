Eduardo Costa fará live no dia dos namorados com músicas antigas

Eduardo Costa anunciou que fará uma live especial para o Dia dos Namorados. O cantor comentou que a apresentação ao vivo será baseada em músicas do início da carreira e clássicos sertanejos.

Na legenda, Eduardo ironizou o fato de estar solteiro, mas prometeu arranjar uma ‘corajosa’ para acompanhá-lo na data. “Eduardo Costa Origens. Live no Dia dos Namorados. Dia 12 de junho tem live do Eduardo Costa em homenagem a todos os namorados e até lá eu posso arrumar uma corajosa para me encher de beijos kkkkk”, escreveu o músico.

Esse anúncio pegou os fãs de surpresa, já que o músico havia desistido de realizar shows do tipo após uma live feita em parceria com Leonardo no dia 1º de maio.

Na ocasião, declarações do cantor e piadas contadas ao vivo foram criticadas por seguidores nas redes sociais. O momento mais estarrecedor do show foi quando ele citou a filha da cantora Thaeme, da dupla com Thiago. “Ô Thaeme, fiquei sabendo que você foi mãe, me chama para ver esse menino, sou louco para ver menino bonito. Porque a gente quando quer ser pai, é louco para ver um menino bonito, e eu sei que você tem cara de rica, eu tenho cara de pobre, me leva para eu ver seu menino. Aí na hora de t***** e lembro do seu menino bonito”, falou ele, deixando até o amigo constrangido, que tentou fazer com que o músico parasse de falar colocando a mão sobre a boca do sertanejo.

Depois da repercussão negativa, Eduardo cancelou a live que faria no dia 15 deste mês. “Eu sou responsável pelo o que eu falo, sou responsável pelas minhas atitudes. O Cabaré é um lugar para a gente brincar e nós fomos lá para brincar. Não me arrependo do que eu falei, de nada do que eu fiz. Estávamos ali com o único intuito: ajudar pessoas. E a nossa missão foi cumprida com autoridade”, declarou dias depois do show.