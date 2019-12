Égua é resgatada por policiais e funcionários da Prefeitura de Fernandópolis

Égua é resgatada por policiais, veterinárias, populares e funcionários da Prefeitura de Fernandópolis

Uma égua, com sinais de maus tratos, foi resgatada neste sábado, dia 21, por policiais militares e funcionários da Prefeitura de Fernandópolis. As autoridades foram acionadas depois que uma jovem passou pela avenida Raul Gonçalves Junior, próximo ao Fórum, e presenciou diversas pessoas envolta do animal;

O dono pretendia arrastar a égua pelo pescoço usando um cabo de aço de um guincho particular, até que foi impedido. As Polícias Militar e Ambiental foram acionadas, evitando que o animal foi morto.

A PM entrou em contato com dois funcionários da Prefeitura e rapidamente usaram o caminhão prancha da própria Policia Militar para levar o animal até o Centro de Zoonoses da Prefeitura de Fernandópolis, obtendo ajuda de populares que estavam no local.

O dono tentou impedir o resgate e até “peitando” os policiais que estavam na ocorrência. O fato foi narrado nas redes sociais. “Ficamos um bom tempo lá até que o dono apareceu com um guincho e simplesmente queria arrastá-la com um cabo de aço no pescoço, mas graças a Deus o dono do guincho não aceitou e tbm uma mulher que estava conosco “bateu de frente” com o dono da égua! (sic), relatou B.E.

A reportagem entrou em contato com o Centro de Zoonoses e obteve a informação de que a égua foi medicada e está se alimentando. Os veterinários foram o necessários para que o animal viva.

O proprietário fugiu do local.

