Eixo De Caminhão Se Solta, Atinge Van E Mata Cantor Sertanejo Wando Em MG

O cantor sertanejo Wando da Silva Leal, de 37 anos, morreu em um trágico acidente de trânsito na noite da última sexta-feira (8). A van que o cantor estava dirigindo foi atingida pelo eixo de um caminhão. O acidente aconteceu em um trecho do Anel Rodoviário, na altura do bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária de Minas Gerais, um caminhão trafegava sentido Rio de Janeiro quando um de seis eixos se desprendeu enquanto o veículo estava em movimento. As rodas cruzaram a pista e atingiu em cheio a van que era dirigida pelo cantor e que vinha em sentido oposto. O impacto foi tão grande que esmagou o lado direito do corpo do artista, que morreu no local.

A frente do veículo ficou totalmente destruída

O motorista não parou para prestar socorro e também não foi localizado. Os policiais acreditam que o condutor do caminhão não tenha notado que o eixo, que pesa cerca de 300 quilos, tenha se desprendido e por isso seguiu viagem.

Ainda de acordo com a análise dos policiais, mesmo que o motorista da van tivesse notado sua aproximação não haveria tempo hábil desviar da peça.

Por volta das 22 horas o trânsito seguia parcialmente interditado no sentido Vitória, próximo ao viaduto sobre a avenida Ivaí. O corpo do cantor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Wando formava uma dupla sertaneja com o amigo Agnaldo e a carreira deles estava começando a decolar, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, que causou a paralisação dos shows, ele atravessava dificuldades financeiras e passou a usar a van para fazer entregas e assim garantir seu sustento e estava voltando de uma entrega de carvão. Ele era casado e tinha um filho especial.