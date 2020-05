Em 1989, Fefecê enfrentou grandes clubes do futebol

O Fernandópolis (FFC como é chamado na cidade) teve um grande time no final dos anos 80.

A formação acima enfrentou em 1989 a Ponte Preta, Francana e Rio Branco de Americana dentro da Divisão Intermediária (Divisão de Acesso). Naquele ano subiram o Ituano (campeão) e a Ponte Preta (vice). Um timaço segundo imprensa local, indica o jornalista Fred Jorge Dias.

Na formação da foto se vê de pé (esquerda para direita): preparador físico Walter Belasalma, Cláudio, Joel, Eduardo, Iraci,Dorimar e Cidinho. Agachados: Geraldo Touro, Tavares, Helênio, André e Lupércio.

MORTE PÓS PEDRADA

O elenco contava ainda com Trajano e Niltinho, este, atualmente, mora no México. O treinador era Viriato Mendes, que rodou bastante o Interior e conseguiu dirigir bons times.

Um fato curioso envolvendo o lateral-direito Eduardo aconteceu em 1992. Ele jogava em Mato Grosso do Sul e defendia o Operário, mas morreu ao receber uma pedrada em campo, na cidade de Ponta Porã. Na época, o fato virou manchete até no Fantástico. Antes de defender o Fernandópolis, Eduardo atuou no XV de Piracicaba e Olímpia.

