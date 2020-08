Em carta aberta, grupo de médicos pede lockdown na região de Rio Preto

Documento é assinado por 47 profissionais da saúde, de diversas áreas, que pedem medidas rígidas para conter o avanço da doença

Ao todo, 47 profissionais assinam a carta, entre eles o sanitarista José Carlos Cacau Lopes, que já foi secretário de Saúde de Rio Preto, e a chefe da UTI do Hospital de Base e Presidente da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, Suzana Margareth Lobo.

Na carta, os profissionais argumentam que experiências internacionais, respaldadas por estudos epidemiológicos, “têm demonstrado que somente a implantação de um isolamento radical (lockdown), a testagem em larga escala e a informação/educação da população, enquanto não houver uma vacina e um medicamento eficaz contra a doença, será capaz de diminuir as taxas de transmissão e, consequentemente, de mortes.”

Os profissionais afirmam que estão trabalhando no limite de suas capacidades físicas e mentais. “Nunca vivenciamos tantas mortes de pessoas da mesma família em um curto espaço de tempo. Precisamos estancar e diminuir a transmissão do vírus para que os nossos serviços possam voltar a atender com qualidade e segurança, não só a Covid-19, mas outras enfermidades que continuam a acometer nossa população e para que todos os setores da nossa economia possam voltar às atividades de forma organizada e segura”, diz o documento.