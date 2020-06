Em Mesópolis, calçada é interditada para evitar aglomerações em frente a um bar

São várias as irregularidades que presenciamos durante a quarentena. Em Mesópolis, a vereadora Vania Domingues fez uma publicação em seu perfil no facebook divulgando uma ação da prefeitura, por meio da vigilância sanitária e da saúde, que interditou a calçada de um bar. Foram colocados cones e fitas proibindo a presença de pessoas.



A interdição da calçada tem a intenção de evitar aglomerações, já que não é permitida a venda para consumo no local em bares e restaurantes. Segundo a vereadora, mesmo com o decreto de proibição os consumidores estavam se aglomerando naquele local.



A postagem dizia o seguinte: “Devido a negligência de certas pessoas,foi necessário interditar a calçada.Será q agora da pra entender que tem que levar pra consumir em casa??? Não é pra ficar bebendo nas calçadas!”

Foconews