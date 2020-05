Em Três Lagoas, caminhão ‘cata véio’ manda idosos para casa

O que havia começado como uma brincadeira nas redes sociais acabou nas ruas de Três Lagoas com um carro de som. A ação bem humorada de Adriano Barbosa e Cleber Rosa circulou pelas ruas do centro do município alertando para que a população use mascara e que idosos do grupo de risco não saiam às ruas.

“ Minha senhora como é que nós vamos fazer? Do grupo de risco, andando na rua e sem máscara.Desse jeito a senhora deixa o coronha mais feliz…Vamos dar um jeitinho de ir pra casa dona,que o caminhão ‘cata veio’ depois do almoço está passando” (sic), diz a mensagem em um alto falante.

A iniciativa de criar o fiscal da máscara para alertar sobre a necessidade de permanecer em casa durante a quarentena tem divertido a população. Assista o video abaixo: