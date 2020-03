Empresas desobedecem decreto e são fechadas por fiscais e PM

Uma força tarefa da Prefeitura de Fernandópolis, com apoio da Policia Militar está fiscalizando empresas que estariam desacordo ao decreto municipal que instituiu o fechamento do comércio neste sábado e domingo.

Muitos ainda não entenderam a gravidade da epidemia e estão desobedecendo à decisão de evitar a proliferação de pessoas, mantendo bares com inúmeras pessoas reunida em mesas e cadeiras, fato ideal para com contágio do coronavírus.

Equipes de fiscais foram divididas e cada grupo sengue com apoio de uma viatura da polícia militar. O descumprimento decreto pode ocasionar multa e até mesmo a cassação do alvará de funcionamento.

O QUE PODE ABRIR

Somente serviços essenciais estão autorizados a funcionar neste final de semana, entre eles, farmácias; hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos.

Será vedado para o consumo no local em lojas de conveniência e padarias, além de lojas de venda de alimentação para animais; distribuidores de gás; lojas de venda de água mineral; postos de combustível; outros que vierem a ser definidos em ato conjunto e expedido pelo Poder Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e Procuradoria-Geral do Município.

