Enfermeira acusa China de mentir e garante que já há 90 mil infetados por coronavírus

Mulher acusa governo de estar a encobrir número verdadeiro de doentes, como fez em 2002 com a SARS.

Uma enfermeira chinesa está a acusar o país de estar a encobrir o verdadeiro número de pessoas infetadas com coronavírus.



Num vídeo publicado nas redes sociais, a mulher (que aparece vestida com um fato de proteção e uma máscara), afirma que 90 mil pessoas já foram afetadas pelo coronavírus na China, valor muito superior aos 1900 relevados por funcionários do governo.

De acordo com dados oficiais, o vírus já infetou mais de 1900 pessoas e matou 54 pessoas.

“Estou na área onde o coronavírus começou. Estou aqui para dizer a verdade. Neste momento, na província de Hubei, incluindo a área de Wuhan, 90 mil pessoas foram infetadas pelo coronavírus”, disse a enfermeira, cujo nome não foi revelado.

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que o país está a enfrentar uma situação grave e que já foi realizada uma reunião sobre as medidas a tomar para combater o surto.

A China foi inicialmente elogiada pela transparência apresentada na gestão da situação mas agora há quem acuse as autoridades de estarem a eliminar vídeos da Internet que revelam a verdadeira situação do país.

O vídeo da enfermeira já tinha quase dois milhões de visualizações no Youtube. A mulher pediu às pessoas para não saírem de casa e para não irem celebrar o Ano Novo Chinês.

Várias partes do vídeo foram divulgadas por cidadãos mas acabaram por ser eliminados.

As acusações de o governo estar a encobrir a situação vêm depois de, em 2002, os governantes terem ocultado a existência da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) à própria população.

