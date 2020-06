Enfermeira com suspeita de Covid-19 descumpre isolamento para visitar namorado e é detida após se envolver em briga com ele em MT

Uma enfermeira com suspeita de Covid-19 foi detida após descumprir o isolamento e visitar o namorado em cidade vizinha, nessa sexta-feira (12). Ela foi detida em Denise, a 208 km de Cuiabá, após tentar causar acidente em viatura da Polícia Militar, que estava levando o namorado dela algemado, por ter batido na companheira, durante uma briga.

De acordo com o boletim de ocorrência, a enfermeira é de Barra do Bugres, a 169 km de Cuiabá, e foi até Denise visitar o namorado. Ela disse a polícia que estava com Covid-19 e devia estar em isolamento domiciliar. Segundo a Polícia Militar, essa informação não foi confirmada, pois a polícia aguarda resultado de exame.

A Polícia Militar de Denise recebeu a denúncia de que um casal estava brigando em um estabelecimento comercial e foi até o local. A polícia abordou o casal, que estava dentro de um carro.

A enfermeira tinha ferimento no rosto, próximo aos olhos, e alguns arranhões nos braços. A roupa dela estava rasgada.

O parceiro dela estava bêbado e agressivo, segundo a polícia. Ele foi algemado e encaminhado para a delegacia. A mulher foi junto, para registrar o boletim de ocorrência.

Durante o trajeto, a enfermeira começou a fazer ameaças contra a polícia, dizendo que todos estariam mortos e presos nas ferragens. Ao dizer isso, a mulher puxou o voltante da viatura, fazendo o veículo sair da pista.

A polícia conseguiu retomar o controle antes que a manobra causasse um acidente. Depois disso, ela também foi algemada. Ao ser ouvida, a ela declarou estar contaminada com a Covid-19 e disse que era para estar isolada em sua casa, mas foi até Denise para visitar seu namorado. Essa versão ainda será confirmada após exame.