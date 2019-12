Enfermeira é agredida por acompanhante de paciente no Hospital de Base

Uma auxiliar de enfermagem, de 37 anos, foi ameaçada e agredida pela acompanhante de um paciente internado no Hospital de Base, em Rio Preto (SP). O caso foi na tarde deste sábado (28).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a acompanhante perguntou que horas seria dado banho na paciente, que reclamava de estar molhada. A auxiliar de enfermagem disse que seria após as medicações.

Quando a profissional passou pelo quarto, a mulher começou agredi-la verbalmente, dizendo que ela era incompetente, que tratava mal os pacientes e não servia para trabalhar na área.

Ainda segundo o registro policial, a acompanhante teria apertado o pescoço da auxiliar de enfermagem, desferiu tapas e chutes e unhou seu braço esquerdo.

A profissional foi até a Central de Flagrantes e registrou boletim de ocorrência por injúria, lesão corporal e ameaça. O caso será investigado.

DHOJE INTERIOR

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...