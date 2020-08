ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES DEIXA FERIDOS EM RODOVIA DE OLÍMPIA

DE ACORDO COM O CORPO DE BOMBEIROS, A FUMAÇA DE UMA QUEIMADA REGISTRADA ÀS MARGENS DA VIA PODE TER ATRAPALHADO A VISÃO DOS CAMINHONEIROS E CAUSADO A COLISÃO.

Um engavetamento envolvendo três caminhões deixou dois motoristas feridos na Rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia/SP, na tarde desta quarta-feira (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fumaça de uma queimada registrada às margens da via pode ter atrapalhado a visão dos caminhoneiros e causado as colisões.

Os dois motoristas que ficaram feridos, sendo um deles em estado grave, foram socorridos e levados para hospitais da região noroeste paulista. O terceiro caminhoneiro envolvido no engavetamento não se feriu.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o trânsito está congestionado porque apenas uma faixa da rodovia está funcionando, mas de forma lenta.

Equipes trabalham para retirar os veículos no trecho do acidente. Motoristas devem evitar passar pelo local.

FONTE: Informações | g1.globo.com