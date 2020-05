Entregador é flagrado com maconha em caixa de delivery

Um casal de moto foi abordado pelo Baep na avenida Constituição, na noite desta segunda-feira (11), com uma porção de maconha. O jovem, de 21 anos, informou que na casa dele teria mais 19 tijolos da droga.

Eles foram levados até a casa dele, no residencial Palestra, onde foram encontrados os tijolos, uma faca e uma balança de precisão. A namorada indicou a chácara de um amigo dele, que seria ponto de distribuição da droga, onde foram encontrados outros 58 tijolos.

No local também havia duas outras balanças e fita adesiva para embalagem da maconha. De acordo com informações do Baep, o jovem da moto é entregador e levava a droga em porções menores em uma caixa de delivery.

Nenhum dos três suspeitos tem passagem pela polícia. Ao todo, foi encontrado com o casal R$ 215 e na chácara do amigo R$ 2,8 mil.

