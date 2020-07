Esquartejada achada em isopor foi morta por motivo banal no Amazonas

Manaus/AM – Leiliane Flores Maia foi esquartejada nessa sexta-feira (24) e teve o corpo colocado em um isopor após uma briga com uma mulher. O crime aconteceu no município de Tefé.

De acordo com o delegado Jardel Oliveira, na ocasião do crime, Leilane estava com um grupo de pessoas em uma casa consumindo substâncias entorpecentes. Em um determinado momento, a vítima iniciou uma discussão e brigou com uma das integrantes daquele grupo, que é companheira de um dos infratores, sendo esse o motivo da barbarie.

“Após essa briga, a vítima foi esquartejada pelo grupo e colocada dentro de uma caixa de isopor. Eles ainda limparam todo o local do crime para que não houvesse vestígios do delito e, em seguida, se deslocaram para uma outra casa situada na rua São Luís”, contou o delegado, que conseguiu prender Antônio Vigson da Silva Egas, 18; Idayana Pinheiro de Oliveira, 22; Rodrigo Mendonça Lira, 21; e Sandrine Macedo Andrade, 23.

Durante a revista no imóvel, a polícia apreendeu cerca de quatro quilos de maconha do tipo skunk e pasta base de cocaína, uma arma de fogo calibre 38, um simulacro de pistola, além de quatro facas que foram utilizadas no crime.

Antônio, Idayana, Rodrigo e Sandrine foram autuados em flagrante por homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles irão permanecer custodiados, na carceragem da DIP de Tefé, à disposição da Justiça.