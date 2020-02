Estado descarta suspeitas de coronavírus em Rio Preto e Nhanderara

A Secretaria de Estado da Saúde acaba de divulgar que dois dos casos suspeitos de coronavírus que estavam sendo investigados na região foram descartados. Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira, 28, o caso do homem de Rio Preto e da mulher de Nhandeara foram eliminados da lista de investigação. O texto não informa se eles foram descartados porque os exames deram negativo ou porque não atendiam aos critérios preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Rio Preto segue com um caso suspeito de coronavírus, de uma mulher de 25 anos que veio da França, tendo chegado ao Brasil no último 24, após apresentar os primeiros sintomas ainda na Europa, no dia 22. Esta ocorrência ainda não foi contabilizada no balanço estadual. O Estado segue investigando 66 suspeitas. Além dos sintomas respiratórios, os pacientes têm histórico de viagem ou contato com caso suspeito.

O Estado de SP segue com apenas um caso confirmado de COVID-19, até o momento. O homem está em isolamento domiciliar, estável e bem. Trata-se de um residente da Capital que esteve na Itália em fevereiro. Retornou ao Brasil em 21 de fevereiro e apresentou sintomas suspeitos, como tosse, coriza e febre, compatíveis com a suspeita de COVID-19. Foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein, que fez o diagnóstico na terça-feira, 25, confirmado contraprova no Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência nacional para análise de amostras dos casos suspeitos, conforme definição do Ministério da Saúde.

Diario da Regiao