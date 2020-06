Estrela d Oeste satura Santa Casa e não faz repasse de recursos

A Santa Casa de Fernandópolis, até o momento, não recebeu nenhum repasse da Prefeitura de Estrela d´Oeste para ajudar no tratamento de moradores infectados com covid-19 que estão sendo tratados no hospital. O município recebeu diversos recursos para combate à pandemia que chegaram ao valor de R$ 843.597,33.

Na relação de despesas sobre o covid, não há nenhum informativo que demonstra que a Santa Casa de Fernandópolis ou até mesmo a Irmandade, tenha recebido algum recurso proveniente do repasse do município de Estrela d´Oeste.

O prefeito Barão joga toda a responsabilidade de seus pacientes e moradores na Santa Casa de Fernandópolis, e acaba arcando com os gastos que deveriam ser pagos por Estrela d´Oeste.

O município de Estrela d´Oeste satura os leitos hospitalares em Fernandópolis, ocupando cinco dos oito em atendimento no hospital.

Esse tipo de atitude irresponsável da administração de Estrela d´Oeste está sendo questionado pela vereadora Maiza Rio que já solicitou a relação dos municípios da região atendidos pela Santa Casa, que contribuem no tratamento dos infectados por covid-19.

O único repasse que o prefeito Barão faz a Fernandópolis está relacionado a cota do Cisaf, o que não tem não haver com a Santa Casa e o tratamento de covid-19.

rn