Estudante de 23 anos morre após sofrer acidente de moto em Bilac

15/06/2020 aO estudante Cleiton dos Santos Flauzino, de 23 anos, morreu após sofrer um acidente de moto, na noite deste sábado (13), na rua São Paulo, em Bilac (SP).

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi perto da base. Eles ouviram o barulho da colisão e correram para ver o que havia acontecido.

Os agentes contaram que ao chegar no local e viram Flauzino caído no chão, ao lado de uma moto, ainda com vida, mas desorientado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente.

O corpo de Fluzino foi enterrado neste domingo (14), no cemitério da cidade.

Após o enterro, amigos do jovem andaram de motocicleta pela cidade prestando para homenagear o estudante, que era apaixonado por motos.