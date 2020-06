Estudante promove festa com 150 pessoas e é detida pela PM

Uma estudante de 18 anos foi detida por infração de medida sanitária preventiva e perturbação do trabalho e do sossego alheio, na madrugada deste domingo (14), na Chácara Jockey Clube, localizada na vicinal João Parise, no distrito de Engenheiro Schmitt.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a corporação foi até a chácara após receber a informação de que uma festa com som alto e aproximadamente 150 pessoas era realizada no local. Ao verem a chegada da viatura, os convidados do evento se dispersaram, restando apenas a organizadora.

A Polícia Militar informou que constatou o consumo de bebidas alcoólicas na festa, que descumpria o decreto estadual em torno da Covid-19.

A estudante foi detida e encaminhada para a Central de Flagrantes, onde foi ouvida e liberada.

DlNews