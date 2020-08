Estuprador confessa ter matado mulher; vítimas chegam a 17

DL News

O soldador José Antônio Miranda da Silva, de 47 anos, que ficou conhecido como o estuprador em série de Rio Preto e região, confessou ter matado a monitora Adriana de Melo, de 29 anos com pedradas na cabeça. Segundo informações da Polícia Civil, o homem disse que assassinou a vítima por uma discussão por causa de drogas.

Em outubro do ano passado, a polícia encontrou a ossada de Adriana em uma pastagem na Vila Toninho. Adriana era usuária de crack e tinha as mesmas características das outras vítimas de José Antônio.

Paulo Buchala é o delegado que assumiu as investigações sobre o encontro da ossada de Adriana, no ano passado. No entanto, quem coordena as investigações sobre os crimes de estupro e homicídio feitos por José Antônio é o delegado Wander Solgon. Ambos atuam na Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).

De acordo com o delegado Wander Solgon, das 17 vítimas de estupro, três fatais de homicídio consumado e nove de homicídio tentado. “Não deu para configurar homicídio tentado em alguns casos”, explicou.

Entenda

O criminoso foi preso após investigações da Polícia Civil em junho deste ano, na casa dele, no bairro Ouro Verde, em Rio Preto. As vítimas, segundo a Polícia Civil, eram espancadas, cortadas com facas e estranguladas. Depois de estupra-las, o suspeito abandonava as mulheres e fugia em um GM Corsa branco. Em outras ocasiões, o homem cavava um buraco e enterrava as vítimas vivas.

José Miranda já cumpriu pena por estupro e tentativa de homicídio.