Ex-aluno invade aula virtual de colégio militar com funk e revolta professora: ‘Desliga o áudio’

Uma aula virtual de um colégio militar de Anápolis, a 55 km de Goiânia, foi invadida por um ex-aluno, que colocou um funk com letra erótica para tocar enquanto a professora falava com os estudantes. Um vídeo do ocorrido viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 600 mil visualizações, com dois dias da publicação.

Na gravação, é possível ouvir quando o funk “A perereca da vizinha tá sentada na minha vara”, dos DJs Lucas Beat e Thiago Mendes, começa a tocar e a professora pede: “Desliga o áudio, por favor. Quem está com o áudio ligado, desliga”. No entanto, a música continua tocando.

Uma das alunas até pede para uma determinada pessoa que está no grupo desligar o som, mas o funk continua. Até o fim da gravação, que dura 30 segundos, a música segue tocando mesmo com os pedidos para que seja interrompida.

O caso aconteceu durante uma aula do Colégio Estadual da Polícia Militar Dr. Cesar Toledo. De acordo com a subcomandante Cláucia Alves da Costa, o invasor é ex-aluno da unidade.

“É um ex-aluno que não se adaptou ao colégio e saiu há uns dois anos, mais ou menos. Ele conseguiu um acesso indevido na plataforma”, disse.

Invasão

Ainda segundo a subcomandante, foi apurado que esse mesmo jovem já invadiu aulas de outros colégios.

“Ele já tentou isso em outros, não foi só no nosso. Pelo menos no nosso caso foi apenas uma música ruim, pois há casos de invasão inclusive com uso de imagens pornográficas”, comentou.

A direção do colégio registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O caso está sendo investigado como ato infracional.

Colégio militar Dr. Cezar Toledo, em Anápolis, Goiás — Foto: Reprodução/Google

