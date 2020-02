Ex-comandante do 16º BPM/I é o novo subchefe de gabinete do Comando Geral da PM

Nesta sexta-feira, dia 28, o tenente coronel Antonio U. Dutra Júnior, por ocasião de sua movimentação ao gabinete do Comando Geral, recebeu uma homenagem na Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

Dutra, agora, exercerá a função de subchefe de gabinete do Comando Geral da Polícia Militar e será um dos oficiais superiores que tratam da atividade funcional do alto comando da corporação. Entre as mais diversas atividades, destacam-se a análise e controle de toda a documentação, controle de agenda e de eventos do comandante e subcomandante da Polícia Militar.

“Uma graça de Deus ter o privilégio e a honra de ter sido o subcomandante da centenária Academia do Barro Branco, exatamente onde iniciei a carreira como Aluno Oficial em 1985”, destacou Dutra.

O tenente coronel Dutra Júnior é nascido em 3 de novembro de 1965 e ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB) em 1985 aos 19 anos, sendo declarado Aspirante a Oficial em 1989. Trabalhou em unidades de policiamento ostensivo na área central e norte da Capital e, posteriormente, serviu na Academia do Barro Branco, no Presídio Militar Romão Gomes, no Centro de Inteligência da PM, na Corregedoria PM e Comando de Policiamento Ambiental. Também atuou como comandante do 16º BPM/I (Fernandópolis).

Possui as seguintes medalhas e condecorações: Láurea de Mérito Pessoal em 1º Grau, Medalha do Sesqui Centenário da Polícia Militar, Medalha da Polícia Ambiental, Medalha da Corregedoria da Polícia Militar, Medalha do Mérito Militar Valor Prata, Medalha do Mérito da Atividade de Inteligência, Medalha do Centenário da Academia do Barro Branco e Medalha Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar.

