Ex-presidente de entidade é condenado por pegar dinheiro

O ex-presidente de uma entidade filantrópica de Votuporanga foi condenado a 1,4 ano de reclusão por se apropriar de dinheiro do caixa da entidade durante seu mandato.

O processo foi iniciado após a nova diretoria descobrir desfalque e receber cobrança de credores. A pena restritiva de direito, no entanto, foi suspensa por dois anos pelo juiz, mediante o ressarcimento do valor.

Testemunhas afirmaram em juízo que até mesmo R$3.937,29 repassado pela Justiça à entidade através de depósito em conta, em 2017, foram utilizados sem a comprovação por documentos através de saques.

Também apresentaram despesas feitas no comércio supostamente para finalidade pessoal. Interrogado no Fórum, o acusado negou a apropriação indébita do dinheiro. Quanto às despesas, disse ter pago tudo e deixado a documentação na entidade. Já a tesoureira, em depoimento, disse que assinava cheques em branco e deixava em poder do então presidente.

Cabe recurso pelo acusado.

