EXCLUSIVO: CERTIDÃO DE ÓBITO APONTA COVID-19 COMO CAUSA MORTE DE VOTUPORANGUENSE EM RIO PRETO

WALMI ANONI, AOS 79 ANOS, FOI SEPULTADO EM CAIXÃO LACRADO, NO JARDIM DAS FLORES CEMITÉRIO & CREMATÓRIO.

Neste sábado (18), faleceu o votuporanguense, Walmi Anoni, aos 79 anos – que estava internado há cerca de uma semana na Santa Casa de São José do Rio Preto/SP. Nesta segunda-feira (20), o Votunews teve acesso a Certidão de Óbito, no qual apresenta Covid-19 (coronavírus) como causa de sua morte.

Segundo informações, o corpo do professor foi trazido para Votuporanga/SP em caixão lacrado, conforme portaria do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça, assim como não houve possibilidade de velório no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

Walmi Anoni – natural de Monte Azul Paulista/SP, residia na Rua Das Brisas Suaves, no bairro Do Café e, deixou a esposa Ordalia; netos, bisnetos, familiares e amigos.