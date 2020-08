Explosão deixa morto e feridos em Baltimore nos EUA

Uma explosão de gás em Baltimore, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (10) deixou, pelo menos, um morto e três feridos. Mais cinco pessoas ainda estão presas nos destroços das casas que foram atingidas — entre as vítimas estão crianças. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas da explosão não foram esclarecidas. A Companhia de Gás e Eletricidade local também está na região e seis ambulâncias foram enviadas para resgate.

