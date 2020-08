SBT Interior

Um homem de 46 anos procurou a Polícia Civil depois de encontrar o pai, um idoso de 77 anos, morto na casa onde ele morava, no Jardim Dona Amélia, em Araçatuba (SP). O caso aconteceu nesta sexta-feira (31), por volta de 22h15.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada pelo filho caída, na cozinha da casa.

O corpo já estava em estado de rigidez cadavérica. Ainda de acordo com o registro, não havia sinais de arrombamento na casa e nem sinais de violência no corpo do idoso.

A vítima tinha diversos problemas de saúde como diabetes e pressão alta. A polícia foi acionada, mas, devido à pandemia da covid-19, o imóvel não foi periciado.

O caso foi registrado como morte suspeita e o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico.