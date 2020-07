Falece Jesus Ferreira Pena, aos 87 anos”

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade) Faleceu nesta segunda-feira (27), o senhor Jesus Ferreira Penas aos 87 anos de idade. Ele era natural de Piracema-MG e teve como último endereço a rua João Anastácio, localizada no bairro Centro em Parisi-SP.



Jesus era lavrador aposentado e foi vítima de câncer. Ele deixa a esposa Nilza Maria da Glória Pena, filhos, netos e bisnetos.



Seu sepultamento está previsto para as 19h desta segunda-feira (27), no cemitério Municipal de Parisi-SP.