Falsa acusação pelo Whatsapp renderá processos em Fernandópolis

A irresponsabilidade de muitos fernandopolenses na tarde desta quinta-feira (27) quase causou uma tragédia para três Trabalhadores de Fernandópolis. Um áudio encaminhado em diversos grupos de WhatsApp seguido de fotos de três indivíduos, relacionava ações criminosas atribuídas aos 3.

Mesmo orientando todos os grupos os administradores do WhatsApp não conseguiram conter a onda de encaminhamentos irresponsáveis que poderiam custar

Ao final da tarde um deles gravou um vídeo direto da sede da Policia Civil de Fernandópolis, por um dos envolvidos revelou tal farsa.

Não é de hoje que casos assim terminam em prejuízos para os envolvidos, resultando até em morte em muitos casos.

A Responsabilidade, segundo a Justiça é de quem GRAVA ou arma essas farsas, quem as ENCAMINHA e finalmente os administradores de grupos ou paginas que permitem que tais acusações sejam encaminhadas.

Três homens tiveram suas imagens divulgadas nas redes acusados de furtarem residências.

Os três homens expostos nas fotos que devem ingressar com medidas judiciais contra os administradores dos grupos e páginas do Facebook que compartilharam suas fotos seguidas e falsas atribuições, além de rastrearem a mulher que inicialmente gravou os áudios com as acusações.

Prints de grupos e Whatsapp foram destacados e os responsáveis pelos compartilhamentos e administradores dos grupos podem responder judicialmente, além da mulher que gravou o audio.

Um boletim de ocorrência foi Lavrado para preservação de direitos dos trabalhadores que atuam na limpeza de calçadas.

Rn