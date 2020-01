FALSO POLICIAL CIVIL BATE COM CARRO E FOGE DO LOCAL EM ESTRELA D’ OESTE 🚨

Nesta manhĂŁ a PM esteve recebendo um chamado de que um indivĂ­duo colidiu com um veĂ­culo BMW contra um poste na entrada da cidade de Estrela D’Oeste e evadiu a pĂ©.

A PM de Fernandópolis deslocou até o município, onde localizaram no interior do veículo um coldre e uma carteira com registro de arma e uma funcional ( Carteira de Policial Falsa).

Efetuaram diligências e localizaram os ocupante do veículo e após indagar o dono do veículo (ex agente penitenciário a 10 anos atrás ) este falou que não tinha arma nenhuma, porém foi localizado uma bolsa na cor preta no guarda-roupas e dentro 1 pistola com 2 carregadores municiados e mais alguns objetos usados pela polícia civil.

Este informou que trabalhava junto com a PolĂ­cia Civil e a arma nĂŁo tinha registro, ( O mesmo se passava por policial civil )

Conduzido ao DP de Estrela D’Oeste, permaneceu preso.

