Família chora por defunto errado e descobre que idosa estava viva

A família de Raimunda Rodrigues Sertão, de 84 anos, se revoltou após viver o pesadelo de não poder ter se despedido da aposentada, isto porque, velaram e enterraram outra pessoa que estava no caixão da mulher, devido a um erro no hospital. O caso aconteceu em Tocantins.

Familiares da idosa receberam uma ligação do hospital dando a notícia de que ela estaria viva, mas ainda em estado grave. Foi quando os parentes de Raimunda perceberam que velaram e enterraram a pessoa errada. Porém, ao chegar na unidade de saúde para visitar a idosa, descobriram que ela também já havia morrido, mas não souberam explicar quando e nem qual a família que velou o corpo de Raimunda.

“De domingo até quinta-feira eles ligavam com a informação de que o estado de saúde dela era grave, mas estável. Todos os dias eles ligavam com essa notícia. Na quinta-feira, por volta das 7h da noite, o médico ligou informando que ela havia morrido. A gente não podia reconhecer porque não podia entrar. Não teve como reconhecer o corpo nem o hospital, nem na funerária”, relata Luan de Sousa, 29 anos, neto de Raimunda, segundo informações a um site Globo.

A Secretaria de Saúde afirmou que consta o óbito nos registros do hospital, mas não se tem informações do dia e nem quem era o defunto que estava no caixão que foi enterrado pela família de Raimunda.

Por meio de nota, a Secretaria afirmou também que lamenta profundamente o equívoco da equipe médica ao passar o boletim da paciente para a família errada. “Situações como essa são inadmissíveis e toda a equipe foi advertida”, diz a nota.