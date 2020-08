Família de grávida que pegou covid-19 em chá de fraldas comove internautas

O marido e a mãe da professora Camila Graciano, de 31 anos, passaram os últimos dias fazendo homenagens para ela, que estava grávida de oito meses e acabou morrendo de covid-19, em Anápolis (GO), no último sábado (22/8), após ser infectada após um chá de fraldas surpresa.

A gravidez da professora era de risco e, por isso, ela tomou todos os cuidados possíveis e fez um isolamento social restrito. No entanto, colegas de trabalho da professora fizeram um chá de fraldas surpresa na reta final da gravidez e uma das participantes estava infectada.

Três dias depois da comemoração, Camila precisou ser internada às pressas. O parto precisou ser induzido para salvar a vida da bebê, que nasceu prematura, aos oito meses. A primeira filha do casal, Helena, foi muito desejada pelos pais. Eles estavam juntos havia sete anos.

Usando o perfil da filha em uma rede social, a mãe de Camila disse que cuidará da neta como se fosse filha dela. “Foi uma honra Deus ter ela como filha. Amei com todas as minhas forças e dedicação a Camilla. Sou a mãe dela e foram anos lindos e maravilhosos que Deus permitiu estar com ela. Minha neta será como filha pra mim e terá todo carinho, amor e dedicação”, escreveu.

Wesmair Graciano, marido de Camila, também homenageou a professora. “Deus levou minha companhia que era incrível… Agora vou cuidar do seu último fôlego da melhor forma possível… Vou fazer a Helena saber quem era a mamãe e escrever uma história incrível do jeito que você era para mim… incrível”, diz trecho do texto publicado em uma rede social.

“Estou de Luto. Coração esmagado. Coração rasgado… Se soubesse do seu chamado eu tinha me doado mais para você… Porém sem aviso … fui amputado. O Soberano te chamou para encantar em outro lugar… Motivo da minha inspiração sempre escrevia uma poesia, sabia que não era tão boa, mas era de coração. Solidão no dormir e levantar… mas vejo a Helena faz meu coração te ver… Camilla Graciano te amei exageradamente… porque você merecia… e muito mais…”, diz em outra parte.