Família Fernandópolense Precisa de Ajuda!!!

A Família Borges constituída pelo Sr. Sebastião Borges 80 anos, Sr. Lucia Borges 73 anos e a filha Angélica Maria Borges 35 anos, Especil e Diagnósticada com Hidrocefalia, estão passando por dificuldades. Nos do Cangaço Moto Grupo junto com a nossa amiga Cleide Filete, do Supermercado Filete, estamos lançando uma Campanha para a Arrecadação: Dinheiro, Materias para Construção e Movéis para Família Borges.



A família Borges mora na Rua Bahia, nº 1926, Bairro Coeste, entre a Avenida 17 e 18, na Cidade de Fernandópolis – SP.

Uma conta bancária foi aberta para a arrecadação de dinheiro, para a reforma da casa da família Borges.

Pois a casa da família encontra-se em um estado muito precária, precisando fazer vários reparos para que a família tenham um lar mais confortável.

A filha Angélica, tem necessidades especias e com a reforma da casa, irá ajudar na sua locomoção e daria um conforto melhor para ela e seus pais.

Conta Bancaria para deposito.

Banco do Brasil

Agencia: 6788

Conta Poupança: 16.862-9

Variação: 51

Qualquer duvida, entrar em contato por telefone com a Cleide Filete, que estará a frente de toda essa campanha.

Cleide Filete

Cel / WhatsApp

(17) 99712-5303

QUALQUER QUANTIA E BEM VINDA !!!