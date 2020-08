Família se inspira em “meme do Caixão” e enterra idoso com festa. Veja

Afamília de Milton Dias Martins, de 69 anos, que morreu vítima de uma cirrose hepática, se inspirou no famoso “meme do Caixão” para realizar o seu enterro. O caso ocorreu em São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O meme, no qual homens dançam enquanto carregam um caixão, viralizou e se tornou um dos mais famosos durante a quarentena.

A família de Milton utilizou a mesma música e fez vários passinhos enquanto carregavam seu corpo para enterrá-lo no Cemitério de Maruí, no bairro Barreto, em Niterói, no último sábado (1/8).

Um dos filhos de seu Milton, Rodrigo Lopes, compartilhou o vídeo gravado, no dia do enterro, em suas redes sociais. Todos aparecem animados, sorridentes e realizando o último pedido do patriarca da família, que faleceu no dia 30 de julho.

“Então está aí. Meu pai não queria ninguém chorando. Então vamos lá. Descansa em paz . Sempre te amaremos até após a morte. Amor da família é para sempre. Fica na paz de Cristo”, disse o filho em seu perfil no Facebook.

A irmã de Rodrigo, Lila Luciene comentou a postagem do irmão e explicou que foi a forma encontrada pela família de demonstrar todo o afeto que sentiam pelo seu Milton.

“Foi difícil, mas tivemos que engolir o choro e fazer uma festa para ele do jeito que ele pediu. Foi a única forma dele sentir pela última vez nosso amor e respeito por ele!”, escreveu Lila na mesma postagem do irmão.

Veja o vídeo: