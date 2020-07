Familiares e amigos se despedem de Nathalia Breda de 23 anos em Jales

É com pesar que comunicamos o falecimento da jovem Nathalia Breda, de 23 anos.



Por volta das 7h da manhã da última quinta-feira, 23 de julho, a jovem passou mal e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, que fizeram os trabalhos de reanimação na calçada em frente a uma lanchonete na Avenida Francisco Jalles, no centro. A ação precisou de apoio da Polícia Militar.



Depois de cerca de 30 minutos de um intenso trabalho dos socorristas, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Jales e deu entrada na unidade onde esteve internada até a manhã deste sábado, 25. Inicialmente, o SAMU confirmou ao FocoNews que a jovem teria sofrido um mal súbito.



Na Santa Casa, seguindo os protocolos, foi feito um teste rápido para detecção da Covid-19 com resultado negativo. Porém, também foi coletado material para exame e encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, em São José do Rio Preto. O resultado do IAL ainda não chegou.



Por muitos anos, Nathalia foi uma das responsáveis pelo bom atendimento de uma lanchonete em Jales. Dedicada, bem humorada e carismática, a jovem deixa um filho pequeno. Através das redes sociais, amigos estão prestando homenagens.



Os nossos sentimentos aos familiares e amigos.

foconews