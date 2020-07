Famosa pelo meme “bêbada de Curitiba”, Stephany Rosa morre de câncer

Stephany Rosa da Silva, que ficou famosa na internet em 2012 como a “bêbada de Curitiba“, morreu nesta segunda-feira (13/7). Segundo jornais locais, a jovem de 30 anos lutava contra um câncer desde 2018.

Recentemente Stephany Rosa havia feito uma vaquinha virtual para custear parte de um tratamento alternativo contra a doença, que seria menos doloroso. A confirmação da morte foi feita através de uma postagem da mãe dela nas redes sociais.

Stephany Rosa da Silva, Reprodução

MAIS SOBRE O ASSUNTO

O velório será no cemitério Santa Cândida, em Curitiba. O sepultamento está previsto para às 11h desta terça-feira (14/7).

Stephany era consultora de vendas da Mary Kay. Ela tinha câncer de ovário, descoberto já há dois anos. “É um câncer de ovário com características de câncer de intestino, mas só pela posição em que o tumor estava”, relatou ela em um vídeo publicado no perfil dela no YouTube. Ela ficou internada no Hospital Marcelino Champagnat.

A última postagem de Stephany nas redes sociais, feita em 6 de junho, falava sobre o tratamento alternativo. “Como a maioria de vocês já sabem, luto contra o câncer há quase 2 anos. E resisti em pedir ajuda financeira, mas agora, sem perspectiva de eficácia do tratamento na medicina tradicional, estou atrás de alguns recursos da medicina alternativa, bem como uma cuidadora e algumas outras coisas que estão descritas na vakinha”, dizia a postagem.

Famosa nas redes sociais

Em 2012, Stephany ficou famosa depois de ser detida dirigindo com sinais de embriaguez. Na ocasião, ela deu uma entrevista para a Rede Massa, que viralizou. Até hoje existem memes e figurinhas de Stephany Rosa.