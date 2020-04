Famoso descobre ter sido traído após teste de DNA dar negativo: “Meu filho era fruto de uma traição”

Abner Pinheiro descobriu não ser o pai do filho de Sthefane Matos após teste de DNA O digital influencer Abner Pinheiro na tarde desta terça-feira (31), apareceu desesperado em seus stories no Instagram, e compartilhou com os seus seguidores o teste de DNA que fez do até então seu filho Apolo. Na ocasião, ele contou que o teste deu negativo, sendo assim o menino não é seu filho.

No vídeo ele aparece bastante alterado, chorando e disparou: “Eu não sabia que meu filho era fruto de uma traição”.O pequeno Apolo é filho da também digital influencer, Sthefane Matos.

Bastante preocupada com o filho, a mãe de Abner se manifestou em seus stories e escreveu: “Gente, estamos indo atrás do Abner não temos muito o que falar porque estamos em choque”. Já Sthefane Matos, até o fechamento dessa matéria não havia se manifestado.

Polêmica 2

No começo do ano, vale dizer, Abner Pinheiro acabou se envolvendo em uma polêmica.

Acontece que Sthefane Matos acabou publicando um vídeo onde dizia que Abner estava com uma outra mulher na casa onde eles moravam. Eles já estava separados há cerca de um mês, porém, permaneciam morando juntos.

Abner Pinheiro já havia sido visto antes, logo após o término do relacionamento com Sthefane, com uma mulher misteriosa, causando revolta nas redes sociais. Na época, Sthefane não se pronunciou em relação ao ocorrido.

Mas, voltando a falar sobre o flagra, em vídeo publicado em seu stories, Sthefane apareceu aos gritos: “Acabo de chegar em casa e Abner com a p*ta de uma vagab*nda aqui dentro da minha casa, que era minha casa e dele!”, disparou ela.

Na ocasião, foi possível escutar a voz de uma outra mulher pedindo para pegarem o celular da digital influencer, que na sequência não postou mais nada.

Abner, por sua vez, recebeu diversos ataque dos internautas, e ele se viu obrigado a ter que se explicar: “Não tô aqui pra me explicar, pra poder ter perdão. Sou homem e sei o que faço. Fui um m*rda, um lixo de pessoa de ter feito isso. Tô aqui pra explicar o que realmente aconteceu. Não aconteceu flagrante, Sthefane não me pegou na cama com ninguém. Eu tava na rua o dia todo, eu tô ficando com a pessoa, isso todo mundo já sabe”, disse ele, que ainda alegou que havia pedido para a mulher entrar, pois, estava chovendo muito, e ele iria apenas trocar de roupa para eles poderem sair.