Felipe Neto se oferece para pagar estudos de menina estuprada pelo tio

youtuber Felipe Neto se ofereceu para pagar os custos da educação da menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio – as violências ocorriam desde que ela tinha 6 anos.

Felipe Neto usou as redes sociais para indicar que ajudaria a menina e sua família.

“Não consigo parar de pensar na menina. Alguém da família, por favor, entre em contato pelo e-mail da minha biografia. Eu me disponho a arcar com todos os custos de educação dela até o fim da faculdade. Num mundo de injustiças e desigualdades, que ela possa receber a melhor arma possível”, disse ele.

Acusado de querer se promover com o caso, Felipe Neto respondeu: “Eu não tenho ideia de como contactar a família. Se tivesse, não twittaria. Preciso que eles entrem em contato”.

Outros famosos também se dispuseram para ajudar a menina, entre eles, o youtuber Whindersson Nunes. Ele garantiu que vai custear tratamento psicológico para a garota.

Whindersson Nunes também se propôs a ajudar a menina Reprodução

Entenda o caso

O caso veio à tona no último dia 8 de agosto, quando a menina denunciou ser vítima de abuso pelo tio. Ela engravidou, mas médicos se negaram a realizar o aborto, fazendo com que a família entrasse na justiça.

No fim de semana, Sara Winter, membro do grupo 300 do Brasil, investigada no inquérito das Fake News, divulgou o endereço do hospital e mobilizou um grupo a tentar invadir a unidade de saúde.

