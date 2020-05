Fernandópolis ainda têm 15 suspeitos de infecção pelo coronavírus

15 pessoas ainda estão na lista de suspeitos aguardando resultados para o novo coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado no início da noite desta sexta-feira, dia 29.



A Prefeitura no município confirmou o avanço para 61 casos positivos para o covid-19, informando ainda que 34 já estão totalmente curados. O saldo de infectados ativos ainda é de 27 pessoas.





Outras 27 pessoas apresentaram síndromes gripais e estão sendo monitoradas em domicílio.



217 fernandopolenses tiveram exames negativos.

