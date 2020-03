Fernandópolis confirma primeiro caso positivo de Coronavírus

O município de Fernandópolis registrou nesta quarta-feira, dia 25, o primeiro caso confirmado de coronavírus no município. O exame foi realizado no Laboratório Paulista, credenciado no município para detecção do Covid-19.

Um homem de 55 anos, viajou à São Paulo e quando voltou a Fernandópolis começou a sentir os sintomas e procurou realizar o exame no sistema particular. A amostra foi colhida pelo Laboratório Paulista e o resultado chegou, confirmando positivo.

O caso foi comunicado ao Comitê Epidemiológico, principalmente ao médico infectologista Márcio Gaggini, para que as providências necessárias sejam realizadas no controle deste primeiro caso. Outros dois casos de exames realizados testaram negativos.

A pessoa infectada já estava de quarentena na residência dele e passa bem. Agora ele será acompanhado pelas autoridades de Saúde do Município e será medicado.

O município de Fernandópolis vai decretar nesta quinta-feira, dia 26, Estado de Calamidade Pública.

