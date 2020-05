Fernandópolis é única na região com saldo positivo de empregos

O estrago econômico causado pela pandemia da Covid-19, o novo coronavírus, é visto nos dados divulgados pelo Ministério da Economia. Em Rio Preto, 5.366 pessoas foram demitidas apenas no mês de abril. No mesmo período, 2.055 foram contratadas, o que resulta no saldo negativo de 3.311 vagas perdidas na cidade.



No acumulado de janeiro a abril, 21.303 trabalhadores foram demitidos. Enquanto 18.383 pessoas foram admitidas. Ao somar os quatro primeiros meses do ano, o saldo de Rio Preto é negativo em 2.920.





O resultado é bem diferente do que se viu no mesmo período no ano passado. Em abril de 2019, foram 4.976 contratações e 4.876 demissões, gerando um saldo positivo de 100 novos postos de trabalho criados.



Região



Atrás de Rio Preto, Votuporanga aparece com segundo maior saldo negativo para o mês de abril. Foram 524 contratações e 1.264 desligamentos. O saldo é de menos 740 postos de trabalho.



No quadrimestre, Votuporanga apresentou 3.698 contratações e 3.991 demissões, o que representa um saldo de 293 vagas a menos.



Em Catanduva, 734 pessoas foram admitidas em abril. Mas 1.388 foram demitidas. Um saldo negativo de 654 vagas. Entre janeiro e abril, a cidade teve 5.731 contratações e 5.775 demissões. Saldo de 44 vagas a menos.





Fernandópolis teve 307 admissões em abril. O número de demitidos também é alto: 718. Ou seja, saldo negativo de 411 vagas. No acumulado, no entanto, Fernandópolis é a única cidade da região com saldo positivo. Entre janeiro e abril foram 2.717 contratações e 2.552 pessoas demitidas, saldo positivo em 165 vagas.



Em Jales, 234 pessoas foram desligadas em abril e 79 contratadas, o que representa menos 155 postos de trabalho. O saldo é negativo também no acumulado dos quatro primeiros meses, com 103 vagas a menos. Foram contratadas 1.006 pessoas e demitidas 1.109.

