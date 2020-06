Fernandópolis entra em estado de atenção por Baixa Umidade do Ar

Tempo seco e baixas temperaturas derrubaram nos últimos dias a umidade relativa do ar em Fernandópolis, que entrou em 26,2% na tarde deste domingo, 21.

A Defesa Civil orienta redobrar os cuidados com crianças e idosos, que são mais sensíveis aos danos causados pelo baixo nível da URA.

Baixa umidade do ar causa doenças respiratórias e resseca a pele. Tempo seco e frio do inverno aumenta incidência de rinite e asma. Beber bastante água protege contra a falta de hidratação da pele. Além de ressecar a pele, a baixa URA favorece o surgimento de doenças respiratórias, assim como o frio que contribui para síndromes gripais e alérgicos.

Toalhas úmidas ou recipientes com água pelos ambientes da casa ajudam nos dias extremamente secos. Lave o nariz e os olhos com soro fisiológico pelo menos três vezes ao dia. Use hidratante para a pele ao acordar e na hora de dormir.

