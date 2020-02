Fernandopolis fica de fora da liberação de 300 milhões para a Saúde da região de Rio Preto

O Governador João Doria e o Secretário da Saúde, José Henrique Germann, liberaram neste sábado (1º), em São José do Rio Preto, cerca de R$ 300 milhões em investimentos para a área da saúde na região. “Nosso governo é municipalista, descentralizado, não trabalhamos para partidos políticos, mas para a população. Além de outros convênios, vamos investir na construção de duas novas UBSs para reforçar a atenção básica e renovar os convênios com a Santa Casa e o Hospital de Base de São José do Rio Preto, equipamentos essenciais para atender a população que mais precisa, os mais humildes”, afirmou Doria.

Serão repassados R$ 10 milhões ao município de São José do Rio Preto para a construção de UBS nos bairros João Paulo II e Jardim Solidariedade. As duas unidades terão cerca de 650m², incluindo nove consultórios, salas de procedimentos e administrativas, recepção e sala de espera. As obras serão executadas pelo município.

Além disso, será renovado o convênio com o Hospital de Base de São José do Rio Preto, por meio da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, no valor de R$ 216 milhões para o custeio da unidade. Os repasses para as Santas Casas de São José do Rio Preto e Votuporanga também serão renovados, nos valores de R$ 13,6 milhões e R$ 47,8 milhões (SUStentáveis e Pró Santa Casa), respectivamente. Todos os convênios serão pagos em 48 parcelas entre 2020 e 2023.

A finalidade dos investimentos é auxiliar os municípios na melhoria e na ampliação da assistência em saúde ofertada à população.

“O Hospital de Base e as Santas Casas de São José de Rio Preto e Votuporanga são fundamentais para a região. Queremos reforçar nosso apoio a essas instituições, além de incrementar a atenção básica da região com o investimento em duas UBSs”, disse Germann.

Durante a visita não foi anunciado nenhum investimento em Fernandópolis, seja em UBSs ou na Santa Casa.

Mais investimentos

Outros três convênios já autorizados também serão repassados às unidades da região neste mês de fevereiro e totalizam mais R$ 5 milhões. Para o Hospital de Base ainda serão repassados R$ 1,7 milhões para o setor de oncologia, em cinco parcelas, e R$ 1,2 milhão para compra de materiais de consumo para o Hospital da Criança, em seis parcelas. Além disso, serão pagos R$ 2 milhões para a Fundação Padre Albino para custeio de atendimentos oncológicos.

O extra

