Fernandópolis já ultrapassa previsão do Estado pra casos de Covid

Fernandópolis ultrapassou em 36 o número de casos previstos pelo Estado de coronavírus no município.A cidade já acumula 729 positivos, ou seja, mais de 1% da população contraiu o vírus até o momento.Segundo o IBGE, Fernandópolis tem 68.120 habitantes.

Em reunião realizada no dia 13 de maio com prefeitos da região, a diretora regional estadual de saúde, Silvia Elisabeth Forti Storti, disse que o Estado previa 4.607 casos para Rio Preto e 9.108 nas principais cidades da região somadas. Entre os municípios listados, apenas Rio Preto e Fernandópolis já superaram a marca estimada pelo Estado.Rio Preto atingiu, neste domingo (12), a marca das 4.641 pessoas infectadas pelo coronavírus e superou a previsão feita pelo Estado para casos da doença. Com a população do município em 460.671, 1% dos rio-pretenses já contraiu a Covid-19.

A distribuição de leitos anunciada pelo Estado também teve uma mudança significativa. O objetivo, em maio, era deixar os dois hospitais de referência de Rio Preto exclusivos para o tratamento de Covid: Hospital de Base e Santa Casa. Em caso de agravamento, pacientes com necessidade de atendimento em UTI que não estejam com a Covid deveriam ser encaminhados para Ibirá e Tanabi.

Com o aumento exponencial de casos e a lotação das UTIs no HB e Santa Casa, na semana passada o prefeito Edinho Araújo (MDB) anunciou que o Hospital de Jaci, do frei Francisco, é que vai receber os pacientes de Rio Preto com a Covid. Serão ao todo 53 leitos em Jaci para abrigar pacientes rio-pretenses: 20 em UTIs e 33 em enfermarias.

No estudo divulgado pela diretora regional estadual de saúde, não havia uma estimativa de mortes pela doença na região. Rio Preto chegou aos 130 óbitos neste domingo (12).