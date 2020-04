Fernandópolis pode sofrer flexibilização no comércio

A administração municipal de Fernandópolis já estuda a possibilidade de um decreto para flexibilizar o comercio na cidade. A nova medida daria uma afrouxada no período de quarentena, mas com sérias recomendações de higiene e cuidados para evitar o contágio.

A Prefeitura discute a reabertura das lojas em sistema drive thru, no mesmo formato implantado pelos bares, restaurante e outros serviços considerados essenciais.

Ainda não há uma data específica para implantação do novo decreto que pode acontecer a partir desta quarta-feira, durante a semana ou após a validade do decreto do governo do Estado de São Paulo.

Reuniões devem definir a inserção de novas regras para o comércio local.

Rn