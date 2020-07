Fernandópolis recebe visita de equipe de cavalaria do BAEP de Rio Preto

Uma equipe de cavalaria do BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia – de São José do Rio Preto esteve na região central de Fernandópolis durante a manhã desta quarta-feira, 29. A visita contou com a presença de autoridades como a do prefeito André Pessuto, Tenente-Coronel do 16º Batalhão do Interior, Valdeci Silva Junior, Capitão da 1ª Companhia de Polícia Militar de Fernandópolis, Kenji Takebe Junior, entre outros militares que estiveram presentes.

O prefeito destacou a importância da presença do policiamento na região de Fernandópolis e outras medidas que visam aumentar a segurança da população, o que tem gerado resultados positivos no município. No caso do patrulhamento, segundo a PM, foi apenas uma ação esporádica, mas que poderá ocorrer novamente em outras ocasiões, conforme a necessidade. Na ação de desta quarta, o patrulhamento ocorreu na região central da cidade.

“Hoje Fernandópolis é, segundo o Instituto ‘Sou Da Paz’ um dos municípios mais seguros do estado de SP. Tiramos do papel as ‘Câmeras de Segurança’, estamos construindo a nova sede da 1ª Cia. e com frequência, a população vai observar a presença da equipe do BAEP por aqui, auxiliando no patrulhamento e garantindo ainda mais segurança a nossa cidade.

cidadão.net